Лавров рассказал о реакции на теракт с дронами его коллег по ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, сообщил, что ряд его коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе глава МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля. Об этом он рассказал по итогам заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) членов ШОС.

«Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновых», — заявил он.

Отвечая на вопрос «Известий» об этом теракте, глава МИД РФ подчеркнул, что атака беспилотников на Кремль — враждебный акт, Россия будет отвечать конкретными действиями. Говоря о реакции западных стран на украинскую атаку, Лавров обратил внимание на оценку госсекретаря США Энтони Блинкена, омтетив, что она говорит сама за себя.

«Что касается отношения Вашингтона — я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано», — отметил глава МИДа РФ.

При этом Лавров выразил уверенность в том, что атака не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона.

«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — сказал министр.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ряд стран уже заявили о своем осуждении атаки. Так, 4 мая в разговоре с российским лидером президент Венесуэлы решительно осудил произошедшее.

В тот же день президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо адресовали российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором также осудили атаку беспилотников на Кремль. Тогда же замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа заявил на встрече с послом России в Манаме Алексеем Скосыревым заявил, что Бахрейн осуждает атаку на Кремль.

МИД Сирии также осудил атаку, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.