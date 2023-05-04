Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников. Об этом замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа заявил на встрече с послом России в Манаме Алексеем Скосыревым в четверг, 4 мая.

«Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав это опасной эскалацией», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Бахрейна.

Накануне пресс-служба президента России сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства, сообщает телеканал «Звезда».

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

МИД Сирии также осудил атаку, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись, передает RT.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, в свою очередь, указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.