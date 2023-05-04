Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Мадуро

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, сообщила 4 мая пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания российско-венесуэльского стратегического партнерства, ход реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе венесуэльской стороны.

Путин, в частности, поделился оценками развития событий вокруг Украины. Российский лидер рассказал об основных целях специальной военной операции, подчеркнув, что в их число входит признание Киевом республик Донбасса и российского суверенитета над Крымом.

Мадуро со своей стороны выразил твердую поддержку решительных действий России. Он осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировав важность противодействия кампании лжи и дезинформации, развернутой странами Запада.

Также президент Венесуэлы решительно осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю, которая произошла накануне и была расценена Москвой как террористическая акция.

18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что в планах двух стран проекты в нефтедобыче, разработке газовых объектов, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве, космосе, коммуникациях и в сфере новых технологий.

До этого, 1 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с Мадуро в Каракасе заявил, что взаимодействие России и Венесуэлы является важным фактором обеспечения мировой безопасности. Патрушев подчеркнул, что Россию и Венесуэлу связывают узы дружбы и проверенные временем отношения стратегического партнерства.