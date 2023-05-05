Посольство РФ в Литве отметит День Победы на своей территории

Посольство России в Литве организует в прибалтийской республике ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, однако акции пройдут на территории посольства, рассказали «Известиям» в диппредставительстве.

«9 мая состоится возложение венков и цветов к советским воинским захоронениям в более чем 30 городах Литвы, включая Вильнюс, Каунас, Клайпеду, Шяуляй, Паневежис и др. С учетом местных условий и ограничений ряд акций планируется провести на территории дипмиссии. Среди них — «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Читаем детям о Великой Отечественной войне», — пояснили в дипмиссии.

Кроме того, в дипмиссии напомнили, что демонстрация символов, связанных с Россией, в Литве запрещена. В их числе — георгиевская лента, Знамя Победы, Красная звезда и т.д. Штраф за «правонарушение» — от €300 до €1,5 тыс.

В Литве 1 мая 2023 года вступил в силу закон «О запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий», преследующий цель «десоветизации» общественных пространств. По нему георгиевская лента, Красная звезда, Знамя Победы и другие символы, напрямую связанные с Великой Отечественной войной, оказываются под запретом.

В соседних странах Балтии введен запрет на массовые мероприятия в День Победы. В Эстонии в период с 5 по 9 мая нельзя проводить любые акции в трех уездах, в которых проживает значительная часть русскоязычного населения. В Латвии 9 мая запрещены любые массовые мероприятия, не связанные с Днем Европы.

О том, как в этом году отметят День Победы в разных странах мира, — читайте в материале «Известий»:

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России