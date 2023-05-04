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Захарова заявила о «режиме тишины» в отношениях России и Франции

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонна о контактах между двумя странами.

«Посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный «режим тишины», введенный по инициативе Парижа», — приводит слова Захаровой сайт российского ведомства 4 мая.

Представитель министерства указала, что свернуты все механизмы двустороннего политического сотрудничества, прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межминистерские консультации и телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях.

«Общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь», — указала дипломат.

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Ранее, 29 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки США и американских сателлитов изолировать Россию на международной арене оказались провальными. Он отметил, что коллективный Запад прикладывает немалые усилия, чтобы повлиять на ход истории и заставить остальных соблюдать навязанные порядки, однако закономерно терпит фиаско.

27 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что попытки изолировать Россию не мешают устанавливать и развивать отношения с иностранными партнерами. Более того, Москва обретает всё новых союзников, укрепляя свои позиции.

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