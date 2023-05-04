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В Москве произошли сбои в работе навигационных сервисов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве в четверг, 4 мая, наблюдаются сбои в работе сервисов по заказу такси и аренде самокатов, которые используют навигационные карты с GPS-позиционированием машин и средств мобильности.

«В Москве сейчас невесело с GPS: машины «плавают», такси вызвать практически нереально, а пешеходные маршруты не строятся», — говорится в сообщении Telegram-канала «Эксплойт».

Отмечается, что проблемы наблюдаются почти по всей столице: вероятно, тестируют какую-то новую систему глушения связи, предположил канал.

Канал Mobile-Review.com подтверждает наличие сбоев с GPS-координатами в работе неназванного сервиса аренды самокатов.

В пресс-службе сервиса «Юрент» «Известиям» подтвердили, что наблюдают сбои с GPS в работе своего приложения, но причин их возникновения не знают.

В столичном дептрансе подтвердили, что в центральной части Москвы могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов.

«Известия» направили запросы в пресс-службу гео-сервисов «Яндекса», а также в «Ситимобил».

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Ранее, 27 марта, произошел сбой в работе сервиса «Яндекс Карты». В нем временно не отображалось движение общественного транспорта.

9 марта пользователи массово жаловались на сбой в работе сервисов по заказу такси от «Яндекса» и Uber.

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