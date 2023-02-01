Найдется что: «Яндекс» запустит для поисковика сверхсовременную нейросеть

«Яндекс» до конца года намерен интегрировать в свои сервисы нейросеть, сообщил «Известиям» источник, знакомый с планами поисковика. Подтвердили это и в компании. Такие инструменты не просто находят в интернете ответы, а генерируют их сами, разыскивая информацию. Это дает возможность пользователю по запросу получать от системы готовые тексты (например, школьные сочинения), программные коды, а также в целом улучшает качество поиска, утверждают эксперты. На фоне реорганизации «Яндекса», раздела бизнеса и смены руководства такое внедрение — важный шаг, который должен убедить пользователей и инвесторов в том, что компания не отстает от крупнейших мировых конкурентов, в частности Microsoft, и не станет во время пертурбаций аутсайдером рынка, считают специалисты.

И напишет, и подскажет

«Яндекс» разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT. В ближайшее время начнется ее обучение, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца года, рассказал «Известиям» источник, знакомый с планами поисковика. В компании действительно работают над сетью под названием YaLM 2.0 — своей версией генеративной ChatGPT, подтвердили в пресс-службе.

ChatGPT, принадлежащую американской компании OpenAI, запустили в ноябре 2022 года. Нейросеть по запросу пользователя может генерировать длинные логичные и связанные тексты. Например, не просто найти для учащегося сочинения и реферат, а самостоятельно написать его, объяснили опрошенные «Известиями» участники рынка. Для СМИ такие системы могут делать небольшие новостные тексты и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода ПО, утверждают они.

Вариантов применения новой технологии искусственного интеллекта тысячи, и большинство из них только предстоит открыть, считают в «Яндексе».

— Новая нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов, — добавили в компании. — Это значит, к примеру, что «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов.

В случае сервиса «Почта» нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю — изложить краткое содержание полученных сообщений, добавил источник.

— Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем такого, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ — так охарактеризовал возможности нового поиска собеседник «Известий».

Новый поиск

Презентовать и запустить новый поисковый проект компания решила в период изменений. О планах реорганизации и переходе в «Яндекс» с поста главы Счетной палаты Алексея Кудрина стало известно осенью 2022 года. Аркадий Волож окончательно попрощался с коллективом в конце декабря. Среди возможных сценариев реорганизации участники рынка, в частности, называли раздел бизнеса на российский и зарубежный блоки. По их сведениям, схема может быть такой: в стране останутся поиск, такие сервисы, как «Яндекс Еда», «Такси», «Маркет» и другие. А международный блок, которым будут руководить покинувшие РФ менеджеры компании, займется облачными и беспилотными технологиями, а также образовательными проектами.

Так или иначе, «российский» блок, скорее всего, станет полностью ориентированным на страну — новая нейросеть позволит развивать и улучшать адресованные отечественным пользователям сервисы, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— Для продвижения на конкурентном рынке digital-компании необходимо постоянно совершенствовать технологии искусственного интеллекта, что, собственно, сейчас и происходит, — отмечает эксперт.

Начать пользоваться инструментами, аналогичными ChatGPT, «Яндексу» пришлось бы вне зависимости от реорганизации — за такими технологиями будущее поиска, и тот, кто не займется их внедрением, рано или поздно останется не у дел, считает один из консультантов в сфере высоких технологий. Об этом свидетельствует то, что интерес к таким нейросетям испытывает не только «Яндекс», — о планах внедрения этих инструментов недавно, к примеру, объявил китайский поисковик Baidu.

Новая нейросеть — это очень мощный технологический шаг, призванный показать пользователям и инвесторам, что, несмотря на все пертурбации, «Яндекс» остается передовой digital-компанией мирового уровня, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— «Яндекс» внедряет такую нейронную сеть одним из первых в мире. Аналогичные планы с ChatGPT есть у Microsoft в отношении его поисковика Bing. Нейросеть не только умеет составлять тексты на разных языках, но и обеспечивает выдачу практически 100% ответов, действительно нужных пользователю. Тот, у кого эта технология появится в первую очередь, получит огромную аудиторию, опоздавший может ее потерять, — рассуждает эксперт.

VK исследует возможности генеративных сетей для решения различных задач, сообщили в пресс-службе компании. Например, для развития ответов на вопросы в голосовом помощнике «Маруся», а также для поддержания специфичного диалога.

— «Марусе» задают много совершенно разных и порой неочевидных вопросов, и на все из них она должна найти ответы. На сегодняшний день мы продолжаем развитие в этом направлении, — отметили в VK.

В 2021 году выручка «Яндекса» составила чуть более 356 млрд рублей, следует из отчета компании. Из них свыше 165 млрд рублей — доходы от размещения рекламы в поисковой выдаче и на портале.

Подобная технология рано или поздно должна будет повлечь глобальные изменения в законодательстве, считает руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Развитие электронных помощников, которые уже не только оцифровывают устную речь пользователя, но и самостоятельно готовят письма, ответы, рефераты, порождает вопросы: можно ли считать подготовленное роботом письмо подтверждением волеизъявления пользователя (например, заявление об увольнении), кто несет ответственность за подготовленный текст, кому будут принадлежать права авторства на созданные произведения и каким образом проверять подготовку текста именно человеком, рассуждает юрист.