Модельера Вячеслава Зайцева проводили в последний путь аплодисментами. Прощание прошло в четверг, 4 мая, в соборе Троицы Живоначальной в Щелково.

На кадрах, которые публикуют «Известия» видно, как гроб с телом модельера вынесли из храма. Собравшиеся при этом аплодировали.

На церемонию прощания с Зайцевым пришли десятки людей, среди которых стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, болгарский певец Бедрос Киркоров, внучка модельера Маруся, сын Егор.

3 мая сын модельера Егор объяснил намерение похоронить отца в подмосковном Щелкове тем, что Зайцев-старший построил на этой земле дом и прожил там значительную часть своей жизни.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».