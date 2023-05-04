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Общество
В Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Надежда Бабкина приехала проститься с Вячеславом Зайцевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Народная артистка России Надежда Бабкина приехала на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

«Слава неистово любил страну. <...> Он создал то, что является иконой смысла и страны, и стиля <...>. Многие относятся к этому легкомысленно, а, на мой взгляд, это очень глубоко», — сказала певица.

Бабкина также добавила, что лично была знакома с Зайцевым, поэтому знает, каким прекрасным человеком он был.

«Мы с ним сотрудничали, дружили. Я знаю, какой он был человек. Он и художник чудесный <...>. Он воспитал себе и последователя, уже более современного, как Валя Юдашкин», — отметила народная артистка РФ.

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Церемония прощания с Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково 4 мая. Проводить дизайнера в последний путь собрались десятки людей, сообщает с места корреспондент «Известий».

На церемонию также прибыл сын модельера Егор.

Гроб с телом Вячеслава Зайцева уже доставили в собор Троицы Живоначальной. Главу Дома мод похоронят на Жегаловском кладбище.

Модельер умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».

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