Умер модельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает источник «Известий» 30 апреля.
По данным источника, Зайцева в воскресенье доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением.
Чуть позднее он скончался в реанимации медучреждения.
Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале.
Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью Йорке и Париже.