Бедрос Киркоров приехал на прощание с Вячеславом Зайцевым

Болгарский певец Бедрос Киркоров приехал на прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковное Щелково 4 мая.

«Я никогда не забуду, мы ехали с Филиппом на конкурс в Сербии и Зайецев пошил такой прекрасный белый костюм», — поделился артист воспоминаниями о кутюрье.

Церемония прощания с Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково. Проводить дизайнера в последний путь собрались десятки людей, сообщает с места корреспондент «Известий».

На церемонию прибыл сын модельера Егор, а также народная артистка России Надежда Бабкина и шоумен Сергей Зверев.

Гроб с телом Вячеслава Зайцева уже доставили в собор. Главу Дома мод похоронят на Жегаловском кладбище.

Модельер умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».