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В Щелково началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково 4 мая началась церемония прощания с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Его похоронят на Жегаловском кладбище.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

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3 мая внучка Зайцева Мария рассказала о своем разочаровании в связи с решением провести церемонию прощания с модельером в Щелково, а не в Доме моды. Она отметила, что решение о месте похорон принимал единолично сын модельера Егор Зайцев. Однако Мария настаивала, что он должен быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбищах — «местах, где похоронены его друзья и куда каждый желающий сможет прийти к нему в любой день в центре Москвы».

Тем временем сын модельера Егор объяснил намерение похоронить отца в городе Щелково тем, что кутюрье построил на этой земле дом и прожил там значительную часть своей жизни. Зайцев-младший отметил, что почти в черте города есть храм и рядом с ним находится маленькое кладбище.

2 мая бывший директор Дома моды Николай Головин сообщил «Известиям» о желании сына Зайцева похоронить своего отца незаметно и быстро, потому что всю жизнь якобы ему завидовал. Головин обратил внимание на то, что Егор — единственный сын и наследник.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».

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