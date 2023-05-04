Внучку Зайцева разочаровало решение провести церемонию прощания в Щелково

Внучка Вячеслава Зайцева, Маруся, выразила сожаление из-за решения провести церемонию прощания с модельером в Щелково, а не в Доме Моды. Об этом она рассказала «Известиям» в среду, 3 мая.

«Горюю, что завтра, в день его похорон, многие не смогут с ним проститься. Сожалею, что не будет прощания в Доме моды — это был смысл жизни и святыня для дедушки», — поделилась Маруся.

Она отметила, что решение о месте похорон принимал единолично сын модельера Егор Зайцев. Однако Маруся настаивала, что он должен быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбищах — «местах, где похоронены его друзья и куда каждый желающий сможет прийти к нему в любой день в центре Москвы».

Маруся Зайцева указала, что уход из жизни Вячеслава Зайцева — невосполнимая утрата не только для членов семьи, но и для миллионов людей, уважавших его творчество.

«Всю свою жизнь он трудился на благо «русского стиля» и на международном уровне, и в нашей стране! Преклонялся перед красотой каждой женщины, дарил любовь и теплоту всем вокруг. Дедушка действительно народный!» — подчеркнула Маруся.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

3 мая сын модельера, Егор, объяснил намерение похоронить отца в городе Щелково в Московской области тем, что кутюрье построил на этой земле дом и прожил там значительную часть своей жизни. Он добавил, что почти в черте города есть роскошный храм и рядом с ним находится маленькое кладбище. Похороны назначены на 4 мая.

2 мая экс-директор Дома моды Николай Головин рассказал «Известиям» о желании сына Зайцева Егора похоронить своего отца незаметно и быстро, потому что всю жизнь якобы ему завидовал. Головин обратил внимание на то, что Егор Зайцев — единственный сын и наследник.

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».