Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким российского художника-модельера Вячеслава Зайцева, который скончался в возрасте 85 лет. Об этом заявили в понедельник, 1 мая, в пресс-службе Кремля.

«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин выразил уверенность, что светлая память о модельере «навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников».

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