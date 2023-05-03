Экс-директор Дома моды рассказал о сложностях с похоронами Вячеслава Зайцева

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор хочет похоронить отца незаметно и быстро. Об этом и других сложностях с похоронами кутюрье рассказал в беседе с «Известиями» 2 мая бывший директор Дома моды Николай Головин.

Он отметил, что Егор Зайцев, единственный сын и наследник, старается провести похороны Вячеслава Михайловича как можно быстрее и незаметнее. По словам Головина, это связано с огромной ненавистью к отцу на протяжении всей жизни.

«Я ему (Вячеславу Зайцеву. — Ред.) сказал: «Идите к нотариусу, решайте этот вопрос. Потому что когда это случится — а это случится — прав у меня, у Олега (помощника. — Ред.) не будет никаких. Права будут у Егора». Сейчас это именно так», — объяснил Головин причину сложности организации достойных похорон.

Также собеседник подчеркнул, что прилагает все усилия, чтобы модельера похоронили на Новодевичьем кладбище. Он уже направил соответствующее заявление в мэрию Москвы.

«Я добьюсь того, чтобы Зайцев был похоронен со всеми почестями. Я считаю, что Зайцев — это национальное достояние нашей страны, и он должен похоронен быть именно так», — подвел итог Головин.

Ранее в этот же день Головин рассказал «Известиям», что жизнь Вячеслава Зайцева последние годы была крайне тяжелой и «походила на ад». Он отмечал, что российский модельер 3-4 года страдал от одиночества и безденежья.

О смерти Зайцева стало известно 30 апреля. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве». Он был первым дизайнером из СССР, чьи коллекции показали в Нью Йорке и Париже.