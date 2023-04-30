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Поклонники принесли цветы к Дому моды Вячеслава Зайцева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После смерти модельера Вячеслава Зайцева поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве.

Таким образом они решили отдать дань памяти модельеру. Цветы были оставлены рядом со входом в Дом моды.

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О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова в свою очередь назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что каждое творение Зайцева — «шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества».

В свою очередь, стилист и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с «Известиями» назвал Зайцева невероятно сильной личностью.

Лисовец рассказал, что был давно знаком с Зайцевым и считал его невероятно талантливым.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал о нем статью «Он диктует моду Москве».

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