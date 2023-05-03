Сын Зайцева объяснил намерение похоронить модельера в Подмосковье

Сын Вячеслава Зайцева Егор объяснил намерение похоронить модельера в городе Щелково в Московской области.

«Щелково, я считаю, заслужил, чтобы мой папа был у них. Он 30 лет прожил там. Построил дом», — рассказал он «Известиям» в среду, 3 мая.

Прощание и похороны запланированы на 4 мая.

Ранее, 2 мая, экс-директор Дома моды Николай Головин рассказал «Известиям» о желании сына Зайцева Егора похоронить своего отца незаметно и быстро, потому что всю жизнь якобы ему завидовал. Головин обратил внимание на то, что Егор Зайцев — единственный сын и наследник.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

30 апреля на 86-м году жизни скоропостижно скончался российский и советский модельер и художник Вячеслав Зайцев. Вехи биографии мастера — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной Фото: РИА Новости/Борис Кауфман После окончания школы в 1952 году Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка Фото: РИА Новости/Борис Кауфман В 1962 году завершил учебу в Московском текстильном институте с отличием, а после был назначен художественным руководителем на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкинском районе Фото: РИА Новости/Борис Кауфман В самом начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин — работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом Фото: РИА Новости/Петрухин Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и представители модного дома Dior Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской Вскоре Зайцеву запретили выезжать за границу, но модельер мечтал о собственном доме моды. Отработав в Бабушкине положенный срок, он вернулся в Москву, где 13 лет трудился в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Многие его проекты находили поддержку за рубежом. Первые показы моделей Вячеслава Зайцева и вовсе проходили в западных странах без участия автора Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Покинув Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, он связал себя с фабрикой № 19 индивидуального пошива, где с 1982 года создавал известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции моделей Фото: Getty Images/Andreas Rentz В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Модельер не мог передвигаться самостоятельно, так как был частично парализован Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».