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Сын Зайцева объяснил намерение похоронить модельера в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сын Вячеслава Зайцева Егор объяснил намерение похоронить модельера в городе Щелково в Московской области.

«Щелково, я считаю, заслужил, чтобы мой папа был у них. Он 30 лет прожил там. Построил дом», — рассказал он «Известиям» в среду, 3 мая.

Прощание и похороны запланированы на 4 мая.

Ранее, 2 мая, экс-директор Дома моды Николай Головин рассказал «Известиям» о желании сына Зайцева Егора похоронить своего отца незаметно и быстро, потому что всю жизнь якобы ему завидовал. Головин обратил внимание на то, что Егор Зайцев — единственный сын и наследник.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.

Вячеслав Зайцев
30 апреля на 86-м году жизни скоропостижно скончался российский и советский модельер и художник Вячеслав Зайцев. Вехи биографии мастера — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
После окончания школы в 1952 году Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
В 1962 году завершил учебу в Московском текстильном институте с отличием, а после был назначен художественным руководителем на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкинском районе
Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев
В самом начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин — работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом
Фото: РИА Новости/Петрухин
Вячеслав Зайцев
Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и представители модного дома Dior
Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Модельер Вячеслав Зайцев.
Вскоре Зайцеву запретили выезжать за границу, но модельер мечтал о собственном доме моды. Отработав в Бабушкине положенный срок, он вернулся в Москву, где 13 лет трудился в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Модельер Вячеслав Зайцев.
В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вячеслав Зайцев
Многие его проекты находили поддержку за рубежом. Первые показы моделей Вячеслава Зайцева и вовсе проходили в западных странах без участия автора
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Модельер Вячеслав Зайцев.
Покинув Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, он связал себя с фабрикой № 19 индивидуального пошива, где с 1982 года создавал известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции моделей
Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Вячеслав Зайцев
В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Модельер не мог передвигаться самостоятельно, так как был частично парализован
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».

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