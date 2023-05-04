Зверев прибыл на церемонию прощания с Зайцевым в Щелково

Российский шоумен Сергей Зверев в четверг, 4 мая, прибыл на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, которая проходит в Щелково.

«Это целая эпоха», — заявил он, рассуждая о народном художнике.

Он добавил, что еще в советское время Зайцев дал ответы на многие вопросы в сфере моды, которые тогда были непонятны обществу.

Зверев также рассказал «Известиям», что модельер помог ему раскрыть свой талант. По его словам, благодаря вниманию художника в начале карьеры у него выросли крылья, поскольку мэтр мировой и российской моды хорошо отзывался о нем и говорил о стилисте в интервью.

Церемония прощания с Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково 4 мая. Проводить дизайнера в последний путь собрались десятки людей.

На церемонию также прибыли народная артистка России Надежда Бабкина и сын модельера Егор.

Гроб с телом Вячеслава Зайцева уже доставили в собор. Главу Дома моды похоронят на Жегаловском кладбище.

Модельер умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, позже он скончался в реанимации.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995), народным художником России (2006). Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».