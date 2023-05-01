Зверев оценил помощь Зайцева в раскрытии своего таланта

Шоумен Сергей Зверев 1 мая отметил помощь модельера Вячеслава Зайцева в раскрытии своего таланта.

«Он меня заметил, я это увидел, услышал. Меня придерживали, старались в толпе не показать. Слава заметил и очень громко заявил об этом. Это первый дизайнер, который открыл меня. Я мог замкнуться и уйти в себя, и может быть я так бы и не раскрылся в своем творчестве», — отметил Зверев.

По словам Зверева, благодаря вниманию Зайцева в начале карьеры у него «выросли крылья», поскольку «мэтр мировой и российской моды» хорошо отзывался о нем и говорил о стилисте в интервью.

Шоумен поделился, что Зайцев дал ему своих моделей для показа первой коллекции в концертном зале «Россия». Также манекенщики и манекенщицы модельера принимали участия в показах Зверева в Кремле.

«Я очень часто ходил на его показы, он меня приглашал. Если бы мне задали вопрос, кто ваш учитель, наставник в мире моды, то, конечно, безусловно, это Слава Зайцев», — подчеркнул Зверев.

О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

После смерти модельера поклонники принесли цветы к его Дому моды на проспекте Мира в Москве. Таким образом они решили отдать дань памяти Зайцеву. Цветы были оставлены рядом со входом в Дом моды.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова в свою очередь назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что каждое творение Зайцева — «шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества».

В свою очередь, стилист и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с «Известиями» назвал Зайцева невероятно сильной личностью. Он рассказал, что был давно знаком с Зайцевым и считал его невероятно талантливым.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал о нем статью «Он диктует моду Москве».