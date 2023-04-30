Модельер Татьяна Котегова назвала смерть Зайцева уходом эпохи

Модельер Вячеслав Зайцев, скончавшийся в Москве, был уникальным человеком, его кончина ознаменовала уход эпохи. Об этом 30 апреля сообщила его коллега Татьяна Котегова в беседе с «Известиями».

«Я считаю, что он был одним из величайших кутюрье в России <...>. Это огромная потеря для России», — сказала она.

По словам модельера, Зайцев ушел из жизни вместе с целой плеядой талантливых людей, которые были эпохой для страны.

Котегова также вспомнила, что всего четыре дня назад она была на показе с Зайцевым и он целовал ей руку. Она отметила, что он выглядел здоровым.

«Боже мой, я же с ним была вот на кинофестивале. Я с ним общалась, он был в полном порядке вообще. Мои самые глубокие соболезнования», — рассказала она.

Модельер добавила, что Зайцев был совершенно уникальным дизайнером и потрясающим человеком, а его кончина стала для нее шоком.

В свою очередь, стилист и модный эксперт Александр Рогов в разговоре с «Известиями» назвал Зайцева легендой.

«Приношу соболезнования родным и близким. Он сыграл важнейшую роль для индустрии и признания России на международной модной арене», — сказал он.

Вячеслав Зайцев скончался в Москве 30 апреля на 86-м году жизни.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве».