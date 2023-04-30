Дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля, масштабной фигурой и недооцененным модельером.

В беседе с «Известиями» он отметил, что Зайцев «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

«Ему, с одной стороны, повезло быть одним из первых российских модельеров, чье имя ассоциируется с русской модой. А с другой — если бы он родился чуть позже, то, возможно, картина отечественной fashion-индустрии была бы иной», — сказал Чапурин.

Модельер Татьяна Котегова, в свою очередь, назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи. Котегова также рассказала «Известиям», что всего четыре дня назад она была на показе с Зайцевым и он целовал ей руку. Модельер отметила, что он выглядел здоровым.

По словам стилиста и модного эксперта Александра Рогова, Зайцев сыграл важнейшую роль для индустрии и признания России на международной модной арене.

О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника, его доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве».