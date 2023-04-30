Надежда Бабкина назвала Зайцева великим русским художником

Народная артистка России Надежда Бабкина в воскресенье, 30 апреля, заявила, что каждое творение модельера Вячеслава Зайцева является шедевром.

«Каждое творение Зайцева — шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества», — написала она в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Бабкина назвала модельера великим русским художником.

По словам певицы, когда Зайцев создавал костюмы для вокального ансамбля «Русская песня», чьим руководителем она является, он работал индивидуально с каждым участником коллектива.

«Набросит ткань на человека, потом отойдет, посмотрит оценивающим взглядом издалека, и сам вынесет вердикт: «Нет ансамбля. Нет энергии. Нет силы». И подбирает всё по новой», — добавила артистка.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова, в свою очередь, назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.