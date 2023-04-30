Мастер иллюзий: умер модельер Вячеслав Зайцев

30 апреля на 86-м году жизни скоропостижно скончался российский и советский модельер и художник Вячеслав Зайцев. Вехи биографии мастера — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове в семье рабочих Михаила Зайцева и Марии Кокуриной
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
После окончания школы в 1952 году Зайцев начал учебу в Ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил в 1956 году по специальности художника текстильного рисунка
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
В 1962 году завершил учебу в Московском текстильном институте с отличием, а после был назначен художественным руководителем на Экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в Бабушкинском районе
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Фото: РИА Новости/Петрухин
В самом начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин — работниц области и села, которая была отвергнута методическим советом
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
Вскоре ее опубликовал журнал «Пари Матч» со статьей «Он диктует моду Москве». Спустя три года, в 1965 году, автора коллекции, так и не увидевшей свет, по этой статье разыскали Пьер Карден и представители модного дома Dior
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Вскоре Зайцеву запретили выезжать за границу, но модельер мечтал о собственном доме моды. Отработав в Бабушкине положенный срок, он вернулся в Москву, где 13 лет трудился в Общесоюзном доме моделей на Кузнецком Мосту
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Многие его проекты находили поддержку за рубежом. Первые показы моделей Вячеслава Зайцева и вовсе проходили в западных странах без участия автора
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Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Покинув Дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, он связал себя с фабрикой № 19 индивидуального пошива, где с 1982 года создавал известные далеко за пределами нашей страны авторские коллекции моделей
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В 2016 году Вячеславу Зайцеву поставили диагноз болезнь Паркинсона. Модельер не мог передвигаться самостоятельно, так как был частично парализован
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