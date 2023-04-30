Стала известна причина смерти Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцев умер от внутреннего кровотечения. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил источник «Известий».

Кутюрье доставили в Щелковскую городскую больницу в Москве с желудочно-кишечным кровотечением ранее в воскресенье. Врачи боролись за его жизнь, однако позже он умер в реанимации.

Также известно, что в последние годы жизни Зайцев страдал от болезни Паркинсона. Модельер был частично парализован, плохо говорил и не мог самостоятельно передвигаться.

Модельер Татьяна Котегова назвала кончину Зайцева огромной потерей для России. Она отметила, что модельер ушел из жизни вместе с целой плеядой талантливых людей, которые были эпохой для страны.

В свою очередь, стилист и модный эксперт Александр Рогов указал, что Зайцев сыграл важнейшую роль для индустрии и признания РФ на международной модной арене. Он также назвал его легендой.

Зайцев скончался в Москве 30 апреля на 86-м году жизни.

Вячеслав Зайцев — известный российский модельер. Он является лауреатом Государственной премии России (1995), народным художником РФ (2006). В 2007–2009 годах вел передачу «Модный приговор» на Первом канале. Зайцев считается первым советским модельером. В 1963 году французский журнал Paris Match про него опубликовал статью «Он диктует моду Москве».