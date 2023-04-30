Стилист Лисовец назвал Зайцева невероятно сильной личностью

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец 30 апреля в беседе с «Известиями» назвал модельера Вячеслава Зайцева невероятно сильной личностью.

Лисовец рассказал, что был давно знаком с Зайцевым и считал его невероятно талантливым.

«Иметь такую народную любовь и при этом оставаться легким и искренним человеком — это говорит о невероятно сильной личности. В моей памяти он останется улыбчивым, добрым, милым… и человеком, который любил людей», — сказал стилист.

Как отметил историк моды Александр Васильев, Зайцев был гордостью российской моды. По его словам, модельер приблизил советскую моду начиная с 1965 года к международным канонам стиля и красоты с учетом народных традиций и национального колорита.

Российский дизайнер Игорь Чапурин назвал Зайцева масштабной фигурой и недооцененным модельером. Он подчеркнул, что кутюрье «генерировал в себе мощные творческие силы, силы новации».

Модельер Татьяна Котегова в свою очередь назвала Зайцева уникальным человеком и одним из величайших кутюрье в России. По ее мнению, его кончина ознаменовала уход эпохи.

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что каждое творение Зайцева — «шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества».

О смерти Зайцева стало известно ранее в этот день. По данным источника «Известий», его доставили в больницу города Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позднее он скончался в реанимации. Ему было 85 лет.

Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.