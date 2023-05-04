Внучка Вячеслава Зайцева пришла на прощание с ним в Щелково

Внучка модельера Вячеслава Зайцева Маруся пришла в четверг, 4 мая, на церемонию прощания с ним в собор Троицы Живоначальной в Щелково. В распоряжении «Известий» есть видеокадры с места траурного мероприятия.

Накануне сообщалось, что Маруся выразила сожаление из-за решения провести прощание с модельером в Щелково, а не в Доме моды. Она отметила, что решение о месте похорон принимал единолично сын модельера Егор Зайцев.

Сам Егор объяснил намерение похоронить отца в городе Щелково Московской области тем, что кутюрье построил на этой земле дом и прожил там значительную часть своей жизни. Он добавил, что почти в черте города есть роскошный храм и рядом с ним находится маленькое кладбище.

Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. «Известия» выяснили, что известного кутюрье доставили в больницу Щелково с желудочно-кишечным кровотечением, чуть позже он скончался в реанимации.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Зайцева.