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Россия обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве страны в Варшаве
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Россия обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве страны в Варшаве

Постпред при ООН Гатилов: РФ обратилась в ООН из-за захвата школы при посольстве в Варшаве
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Фото: ТАСС/EPA
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Российская сторона направила ноту верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и еще двум специальным докладчикам в связи с захватом польскими властями школы при посольстве страны в Варшаве. Об этом в среду, 3 мая, сообщается в заявлении постпреда РФ при ООН Геннадия Гатилова, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Он подчеркнул, что действия польских властей по сути являются насильственным захватом иностранной дипломатической собственности.

«Этот откровенно враждебный шаг стал не только примером вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, но и права детей на получение образования», — отметил Гатилов.

В связи с этим он направил послания в адрес Тюрка, спецдокладчика СПЧ ООН по вопросам меньшинств Фернана Де Варенна и спецдокладчика СПЧ ООН по вопросу о праве на образование Фариды Шахид.

Постпред РФ призвал осудить действия польской стороны и дать им публичную оценку. Он указал, что в данном случае правозащитники ООН не могут оставаться в стороне, а отсутствие внятной реакции на произошедшее будет равноценно «попустительству и молчаливому согласию» с незаконными шагами Варшавы.

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Ранее в этот день в посольстве России сообщили, что у польских властей нет претензий в отношении служебного комплекса посольства РФ в Варшаве, однако они не хотят признавать российской собственностью жилой комплекс дипмиссии на улице Бетховена.

Также в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального.

До этого, 2 мая, в МИД России временному поверенному Польши выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

В свою очередь посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Позже он сообщил, что учреждение возобновит свою работу в другом здании после майских праздников.

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