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Грузоперевозчики РФ с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан

Глава «Грузавтотранса» Матягин: перевозчики с товарами параллельного импорта объезжают Казахстан
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российские грузоперевозчики с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан, сообщил «Известиям» 3 мая глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Страна создает сложности на границе для такой продукции, поставщикам фактически закрыли границу», — сказал Матягин.

Теперь транспорт совершает поставки через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан, Армению.

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Ранее, 23 марта, газета Financial Times написала, что Казахстан с 1 апреля может ввести онлайн-систему, которая позволит отслеживать поставляемые и вывозимые из страны товары.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне прошлого года после ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в Россию на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 7 сентября 2022 года сообщил о том, что параллельный импорт будет действовать до конца 2023 года.

19 декабря глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин рассказал, что уже в последнем месяце 2022 года объем параллельного импорта товаров в Россию с момента запуска программы превысил $20 млрд.

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