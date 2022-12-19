Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд

Объем параллельного импорта товаров в Россию с момента запуска программы в начале мая на текущий момент превышает $20 млрд. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской Федерации Владимир Булавин.

Он отметил, что за это время было ввезено 2,4 млн т товаров.

«Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии, но есть и товары легкой промышленности», — сказал Булавин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ФТС, параллельный импорт оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на рынке.

Кроме того, Булавин добавил, что ФТС не зафиксировала влияния параллельного импорта на рост объемов контрафакта.

С 9 декабря в России начался параллельный импорт спиртного.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации на Украине.