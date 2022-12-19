Реклама
Прямой эфир
Мир
Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Политика
В Кремле рассказали о работе над ответом на потолок цен на нефть
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Песков анонсировал темы переговоров Путина и Лукашенко

Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд

Глава ФТС Булавин: объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем параллельного импорта товаров в Россию с момента запуска программы в начале мая на текущий момент превышает $20 млрд. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской Федерации Владимир Булавин.

Вторичная выгода: импорт подержанных автомобилей увеличился на 83%
Покупатели заинтересовались машинами с пробегом из других стран

Он отметил, что за это время было ввезено 2,4 млн т товаров.

«Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии, но есть и товары легкой промышленности», — сказал Булавин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы ФТС, параллельный импорт оказывает значительное влияние на стабилизацию цен на рынке.

Кроме того, Булавин добавил, что ФТС не зафиксировала влияния параллельного импорта на рост объемов контрафакта.

С 9 декабря в России начался параллельный импорт спиртного.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Параллельный импорт ввели в связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний, которые приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022