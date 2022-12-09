В России начался параллельный импорт спиртного

В Россию начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, рассказали «Известиям» в компании «Лента».

Отмечается, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Это, к примеру, Jack Daniel's, Aberfeldy, Grant's и многие другие.

Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась — она осталась на прежнем уровне, добавили в торговой сети. Анализировать изменение спроса пока рано, поскольку новые продукты появились на рынке недавно, подчеркнул представитель ритейлера.

«Мы не видим предпосылок для нехватки продукции», — резюмировали в торговой сети.

В «Магните» «Известиям» подтвердили, что готовы ввозить спиртное без разрешения правообладателей.

«Мы будем ограниченно развивать параллельный импорт в алкогольных напитках, поскольку отечественные потребители пока не готовы отказаться от сильных иностранных брендов, например, от крепкого алкоголя. Его доля в продажах невелика, но для отдельных категорий покупателей этот ассортимент является важным», — отметили в компании.

Ассоциация компаний розничной торговли первой обратилась к чиновникам с просьбой допустить такой ввоз спиртного: иначе торговым сетям грозил дефицит напитков, которые граждане обычно покупают на праздники.

Федеральная таможенная служба (ФТС) не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказали «Известиям» в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли крепостью: начались поставки алкоголя по параллельному импорту