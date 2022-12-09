Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Мир
ЕС может ограничить вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке
Общество
Спасатели потушили пожар в складском здании на юге Москвы
Мир
Reuters узнало о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн
Мир
В Британии число умерших от стрептококковой инфекции детей выросло до 15
Армия
Истребители Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Экс-дипломат Ричардсон продолжит диалог с РФ по освобождению Уилана
Экономика
МФО заподозрили в предоставлении расчетных услуг для нелегальных казино
Наука
Ракета компании SpaceX вывела партию спутников OneWeb на орбиту
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара на складе на юге Москвы
Мир
Косовский спецназ вторгся на север Косово и Метохии
Экономика
Ключевая ставка останется на уровне 7,5% в декабре

В России начался параллельный импорт спиртного

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Россию начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, рассказали «Известиям» в компании «Лента».

Своя цена: что происходит на российском алкорынке
Производители и покупатели адаптируются к новым условиям

Отмечается, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Это, к примеру, Jack Daniel's, Aberfeldy, Grant's и многие другие.

Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась — она осталась на прежнем уровне, добавили в торговой сети. Анализировать изменение спроса пока рано, поскольку новые продукты появились на рынке недавно, подчеркнул представитель ритейлера.

«Мы не видим предпосылок для нехватки продукции», — резюмировали в торговой сети.

В «Магните» «Известиям» подтвердили, что готовы ввозить спиртное без разрешения правообладателей.

«Мы будем ограниченно развивать параллельный импорт в алкогольных напитках, поскольку отечественные потребители пока не готовы отказаться от сильных иностранных брендов, например, от крепкого алкоголя. Его доля в продажах невелика, но для отдельных категорий покупателей этот ассортимент является важным», — отметили в компании.

Ассоциация компаний розничной торговли первой обратилась к чиновникам с просьбой допустить такой ввоз спиртного: иначе торговым сетям грозил дефицит напитков, которые граждане обычно покупают на праздники.

Федеральная таможенная служба (ФТС) не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказали «Известиям» в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли крепостью: начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022