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Матыцин заявил о принятии решения по участию россиян в Олимпиаде после 26 июля

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Фото: ТАСС/dpa/Sebastian Gollnow
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Вопрос об участии российской сборной в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет решен после 26 июля. Об этом 2 мая заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

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Ранее, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОКа по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОКа Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до их начала.

Глава МОКа также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

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