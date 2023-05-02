Врач назвал способы побороть зависимость от капель для носа

К зависимости от сосудосуживающих назальных препаратов приводит прежде всего их неправильное применение, например, использование дольше установленного срока. О том, как избавиться от зависимости «Известиям» 2 мая рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Он отметил, что из-за продолжительного использования сосудосуживающих капель насморк нередко усиливается и становится хроническим. Особенно часто это бывает на фоне искривления носовой перегородки. При этом из-за постоянного отека слизистой происходит застой слизи внутри пазух носа, что может привести к нагноению и развитию гайморита и даже менингита.

Говоря о том, как действовать, чтобы избавиться от зависимости, Ризаев отметил, что не стоит прерывать использование капель резко. По его словам, снижать дозировку нужно постепенно, заменив привычные капли на менее концентрированные. Например, на аналогичный, но рассчитанный на детей. Однако, как подчеркивает врач, предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

«В период отказа от назальных капель рекомендуется использовать специальные увлажняющие средства для носа и спреи на основе морской воды, а также промывать нос физраствором», — продолжил Ризаев.

Также, по его словам, положительный эффект при лечении зависимости от сосудосуживающих средств оказывают препараты из группы топических глюкокортикоидов. Они постепенно снижают интенсивность симптомов воспаления, одним из которых является отек, тем самым делая отказ от капель значительно легче. Эти средства не вызывают зависимости, однако их можно использовать только по назначению врача, предупредил Ризаев.

Кроме того, он рекомендовал обратить внимание на температуру воздуха и влажность в помещении — если температура воздуха завышена, то слизь в носу пересыхает, а слизистая отекает и набухает. Поэтому он рекомендовал поддерживать температуру воздуха в помещении в пределах +20 … +22 градусов, а влажность — на уровне примерно 50–60%.

«Нередко для полноценного отказа от сосудосуживающих капель необходимо устранить имеющиеся проблемы со стороны носа и пазух. Например, исправить деформации перегородки носа, удалить очаг воспаления в гайморовой пазухе, гипертрофированную глоточную миндалину (аденоиды), либо уменьшить объем нижних носовых раковин», — подчеркнул отоларинголог.

В заключение он отметил, что, если зависимость от назальных капель стала слишком сильной, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который поможет составить индивидуальный план лечения.

В сентябре прошлого года врач-психотерапевт Михаил Гаврилов предупредил, что применение сосудосуживающих средств для носа небезопасно для сердечно-сосудистой системы и может привести к катастрофическим последствиям. По словам медика, опасность также представляет проглатывание таких капель — это может привести к спазмированию сосудов в органах желудочно-кишечного тракта и, как следствие, нарушению пищеварения и усвоения.