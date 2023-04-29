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Президент Ирана обвинил США в нарушении безопасности на Ближнем Востоке

Президент Ирана Раиси: военное присутствие США мешает безопасности Ближнего Востока
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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency Office
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Присутствие американских военных на Ближнем Востоке нарушает безопасность в регионе, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в субботу, 29 апреля, на совместной с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом пресс-конференции в Тегеране.

«Присутствие США мешает обеспечению безопасности региона», — подчеркнул он.

Раиси подчеркнул, что в Тегеране не считают полезным присутствие иностранных сил в регионе. По его словам, американцы «думают о своих интересах, а не об интересах стран региона».

Сейчас США располагают воинскими контингентами в Сирии и в районе Персидского залива.

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Ранее, 27 апреля, военно-морские силы (ВМС) США сообщили, что иранские корабли задержали танкер в Оманском заливе. По данным 5-го флота США, иранские силы задержали судно в международных водах. Тегеран эту информацию не комментировал.

До этого, 20 апреля, ВМС Ирана принудили выйти на поверхность атомную подводную лодку США USS Florida, которая пыталась пересечь Ормузский пролив. Как заявили в Тегеране, «подводный» путь был выбран неспроста: американцы пытались как можно «тише» и аккуратнее преодолеть пролив.

В начале апреля агентство Reuters сообщило о том, что Пентагон перебросил атомную подводную лодку на Ближний Восток. Военный корабль USS Florida вошел в регион 6 апреля и начал транзит через Суэцкий канал на следующий день. На Ближний Восток ее перебросили для обеспечения безопасности в регионе на фоне ухудшения отношений США и Ирана.

Ранее, 2 апреля, военно-морские силы Ирана перехватили самолет-разведчик США у побережья страны. Речь идет о разведывательном самолете EP-3E ВМС США компании Lockheed Martin.

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