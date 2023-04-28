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Врач назвала самых аллергенных животных

Врач Шугаева: самые сильные аллергены у кошек, собак и лошадей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самыми сильными животными аллергенами считаются аллергены кошек, собак, лошадей, морских свинок, крыс и попугаев. Об этом «Известиям» 28 апреля рассказала врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева.

«Распространено мнение, что аллергия на животных — это аллергия на их шерсть, но это заблуждение. Чаще аллергики реагируют на эпителий (перхоть), слюну и мочу животных. А шерсть обычно является накопительной и транспортной средой вышеупомянутых аллергенов», — добавила Шугаева.

При этом она отметила, что нет животных, на которых исключено развитие аллергии. Однако есть те, которые в принципе редко вызывают аллергические реакции (например, черепахи). Кроме того, среди кошек и собак есть породы, которые реже других вызывают аллергию.

«У людей с аллергией на один вид животных возможна перекрестная аллергия на другие виды. Например, при аллергии на кошку человек может также реагировать на собаку и лошадь. Также описаны случаи аллергической реакции на свинину у людей с аллергией на кошку», — подчеркнула Шугаева.

Аллергия на животных, по ее словам, чаще всего проявляется респираторными симптомами (насморк, чихание, зуд в носу, кашель, бронхоспазм) и глазными (зуд и покраснение в области глаз, слезотечение). Реже — кожными симптомами: атопическим дерматитом (покраснение, шелушение кожи, зуд) и аллергической крапивницей.

«Риск развития аллергии на домашних животных есть даже у людей, которые не считают себя аллергиками и никогда не отмечали у себя аллергических реакций. Но если у вас или ваших родственников наблюдались подобные реакции, риск развития аллергии резко возрастает. И перед тем как завести домашнее животное или, например, заняться конным спортом, таким людям рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом», — подытожила Шугаева.

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25 апреля детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов рассказал, что тяжелые последствия для аллергиков может спровоцировать употребление морепродуктов, в частности красной рыбы, а также орехов и меда.

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