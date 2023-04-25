Врач рассказал о продуктах с самыми сильными аллергенами

Сильные аллергены могут содержаться в повседневном рационе, в продуктах, на которые аллергические реакции отмечаются наиболее часто, рассказал детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов 25 апреля.

По его словам, тяжелые последствия для аллергиков может спровоцировать употребление морепродуктов, в частности красной рыбы, а также орехов и меда.

При этом, если была замечена аллергическая реакция на один из видов орехов, например арахис, то и на другие сорта может распространяться неадекватный ответ иммунной системы.

Говоря о детском рационе, Варламов призвал родителей быть аккуратнее, экспериментируя с цитрусовыми, ягодами и экзотическими фруктами в блюдах. «Чаще всего аллергию вызывают земляника, клубника, малина, черная смородина и ежевика», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также рекомендовал следить за состоянием ребенка после того, как ему в прикорм вводятся новые продукты, даже «самые безобидные».

Ранее в этот день заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анна Усачева рассказала о таком заболевании, как поллиноз, или по-другому сезонная аллергия. Заболевание иногда называют сенной лихорадкой из-за выраженности симптомов. Признаки поллиноза можно спутать с проявлениями респираторных инфекций.

Говоря об отличиях сезонной аллергии и ОРВИ, врач отметила, что при втором варианте у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет.