Аллерголог назвала способ отличить сезонную аллергию от ОРВИ

С началом весны многие страдают от сезонной аллергии — поллиноза. О том, как проявляется это заболевание, есть ли способы его профилактики и какие методы лечения существуют, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анна Усачева.

Как пояснила специалист, поллиноз — это сезонное проявление аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы или всех этих явлений вместе. Заболевание иногда называют сенной лихорадкой из-за выраженности симптомов. Признаки поллиноза можно спутать с проявлениями респираторных инфекций.

В российском климате первые признаки поллиноза обычно возникают в конце марта или начале апреля. В это время начинают цвести ранние деревья — орешник, лещина. Далее к ним присоединяются береза и затем уже позднецветущие деревья (дуб, хвойные). Всё это продолжается до конца мая-начала июня, а дальше начинается пыление различных трав — злаковых, сорных.

Примерно 15% населения Земли страдает от реакции на пыльцу, отмечает Усачева. Чаще всего сезонной аллергии подвержены городские жители, как правило от 10 до 30 лет. При этом если в возрасте до 15 лет поллиноз чаще возникает у мальчиков, то после этого возраста им чаще страдают девочки и женщины.

К признакам заболевания относятся заложенность носа, течение прозрачной слизи, зуд. Следующим по частоте симптомом является аллергический конъюнктивит: покраснение глаз, ощущение чувства песка. Наиболее выраженным проявлением считается сезонная бронхиальная астма: как правило, это сухой приступообразный кашель с одышкой, свистящим дыханием, приступами удушья.

Говоря об отличиях сезонной аллергии и ОРВИ, врач отметила, что при втором варианте у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет. Кроме того, простуда обычно в течение двух недель проходит, в то время как аллергические реакции длительное время могут нарастать, сохраняться практически весь период цветения. Если у пациентов болезнь проявляется ежегодно и отмечается сезонность, то это тоже позволяет предположить наличие аллергии.

На сегодняшний день существуют два вида диагностики при поллинозе. Первый — кожное тестирование, которое проводят с определенными аллергенами. Другой способ выявления аллергии — сдать анализ на специфические антитела в анализах крови.

Для того чтобы вылечить поллиноз, врачи используют два вида терапии. Во-первых, симптоматическое лечение, которое включает в себя прием антигистаминных препаратов. Помимо этого назначаются различные противовоспалительные спреи в нос, стероидные или гормональные средства, а также специальные капли для глаз.

Если у пациента развивается астма, ему назначают противовоспалительную базисную терапию. Это симптоматическое лечение: после его отмены все проявления аллергии могут вернуться.

Другим основным методом является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Он заключается в применении специальных средств, изготовленных на основе пыльцы растений. При их приеме вырабатываются защитные антитела, что блокирует аллергическую реакцию и останавливает ее прогрессирование. В ряде случаев происходит превращение аллергического ринита в астму или ее переход из легкой формы в тяжелую.

Аллерголог также призвала посетить врача, а не пытаться бороться с аллергией самостоятельно.

«Аллергические процессы склонны к прогрессированию, поэтому чем раньше начнется их лечение и предотвращение, тем эффективнее будет терапия. Врач поможет подобрать правильную терапию», — уточнила она.

Усачева также отметила, что аллергикам не рекомендуется выезжать на природу, особенно в теплую солнечную ветреную сухую погоду: в это время отмечается наибольшая концентрация пыльцы в атмосфере. При поездках в машине окна должны быть закрыты.

Гулять рекомендуется вечером, потому что концентрация пыльцы наиболее высокая рано утром и снижается в течение дня. А после прогулок необходимо принять душ и сменить одежду, промыть нос солевой водой — так механически устраняется воздействие пыльцы.

В качестве профилактики следует проветривать помещение в вечернее время или после дождя. Если днем необходимо открыть окно, то рекомендуется завесить его хорошо смоченной простыней или многослойной марлей. По возможности необходимо проводить ежедневную влажную уборку.

18 апреля врач аллерголог-иммунолог, педиатр Мария Фоминых рассказала «Известиям», что к основным аллергенам, которые доставляют проблемы аллергикам в мае, относится пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня.