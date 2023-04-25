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Аллерголог назвала способ отличить сезонную аллергию от ОРВИ

Аллерголог Усачева: отсутствие температуры и сезонность — главные отличия аллергии от ОРВИ
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Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul
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С началом весны многие страдают от сезонной аллергии — поллиноза. О том, как проявляется это заболевание, есть ли способы его профилактики и какие методы лечения существуют, «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Анна Усачева.

Как пояснила специалист, поллиноз — это сезонное проявление аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы или всех этих явлений вместе. Заболевание иногда называют сенной лихорадкой из-за выраженности симптомов. Признаки поллиноза можно спутать с проявлениями респираторных инфекций.

В российском климате первые признаки поллиноза обычно возникают в конце марта или начале апреля. В это время начинают цвести ранние деревья — орешник, лещина. Далее к ним присоединяются береза и затем уже позднецветущие деревья (дуб, хвойные). Всё это продолжается до конца мая-начала июня, а дальше начинается пыление различных трав — злаковых, сорных.

Примерно 15% населения Земли страдает от реакции на пыльцу, отмечает Усачева. Чаще всего сезонной аллергии подвержены городские жители, как правило от 10 до 30 лет. При этом если в возрасте до 15 лет поллиноз чаще возникает у мальчиков, то после этого возраста им чаще страдают девочки и женщины.

К признакам заболевания относятся заложенность носа, течение прозрачной слизи, зуд. Следующим по частоте симптомом является аллергический конъюнктивит: покраснение глаз, ощущение чувства песка. Наиболее выраженным проявлением считается сезонная бронхиальная астма: как правило, это сухой приступообразный кашель с одышкой, свистящим дыханием, приступами удушья.

Говоря об отличиях сезонной аллергии и ОРВИ, врач отметила, что при втором варианте у пациентов нередко повышается температура, а при поллинозе этого симптома нет. Кроме того, простуда обычно в течение двух недель проходит, в то время как аллергические реакции длительное время могут нарастать, сохраняться практически весь период цветения. Если у пациентов болезнь проявляется ежегодно и отмечается сезонность, то это тоже позволяет предположить наличие аллергии.

На сегодняшний день существуют два вида диагностики при поллинозе. Первый — кожное тестирование, которое проводят с определенными аллергенами. Другой способ выявления аллергии — сдать анализ на специфические антитела в анализах крови.

Для того чтобы вылечить поллиноз, врачи используют два вида терапии. Во-первых, симптоматическое лечение, которое включает в себя прием антигистаминных препаратов. Помимо этого назначаются различные противовоспалительные спреи в нос, стероидные или гормональные средства, а также специальные капли для глаз.

Если у пациента развивается астма, ему назначают противовоспалительную базисную терапию. Это симптоматическое лечение: после его отмены все проявления аллергии могут вернуться.

Другим основным методом является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Он заключается в применении специальных средств, изготовленных на основе пыльцы растений. При их приеме вырабатываются защитные антитела, что блокирует аллергическую реакцию и останавливает ее прогрессирование. В ряде случаев происходит превращение аллергического ринита в астму или ее переход из легкой формы в тяжелую.

Аллерголог также призвала посетить врача, а не пытаться бороться с аллергией самостоятельно.

«Аллергические процессы склонны к прогрессированию, поэтому чем раньше начнется их лечение и предотвращение, тем эффективнее будет терапия. Врач поможет подобрать правильную терапию», — уточнила она.

Усачева также отметила, что аллергикам не рекомендуется выезжать на природу, особенно в теплую солнечную ветреную сухую погоду: в это время отмечается наибольшая концентрация пыльцы в атмосфере. При поездках в машине окна должны быть закрыты.

Гулять рекомендуется вечером, потому что концентрация пыльцы наиболее высокая рано утром и снижается в течение дня. А после прогулок необходимо принять душ и сменить одежду, промыть нос солевой водой — так механически устраняется воздействие пыльцы.

В качестве профилактики следует проветривать помещение в вечернее время или после дождя. Если днем необходимо открыть окно, то рекомендуется завесить его хорошо смоченной простыней или многослойной марлей. По возможности необходимо проводить ежедневную влажную уборку.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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18 апреля врач аллерголог-иммунолог, педиатр Мария Фоминых рассказала «Известиям», что к основным аллергенам, которые доставляют проблемы аллергикам в мае, относится пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня.

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