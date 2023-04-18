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Аллерголог назвала основные аллергены в мае

Аллерголог Фоминых: основные аллергены в мае — это пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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К основным аллергенам, которые доставляют проблемы аллергикам в мае, относится пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня. Об этом «Известиям» 18 апреля рассказала врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Мария Фоминых.

По ее словам, самая высокоаллергенная пыльца — это пыльца березы. Ее пыление начинается еще до начала появления листвы или в период распускания. Цветение продолжается в среднем до середины апреля. Если в конце апреля — начале мая наблюдаются заморозки, то цветение может продлиться до конца мая.

Говоря о тополе, врач отметила, что его пыльца легко распространяется ветром и появляется до начала распускания листвы. К легко распространяемым, по ее словам, относится и пыльца ивы.

«Тополиный пух — это семена тополя. Сами по себе они не являются аллергенами, но переносят пыльцу злаковых растений, цветение которых происходит в июне», — добавила Фоминых.

Также аллергическую реакцию в мае может вызвать пыльца клена, вяза и ясеня.

«Кроме того, в конце мая зацветает сосна и дуб. Также при потеплении до +18 … +25 градусов на опавшей листве начинается размножение спор плесневых грибов Альтернария. Наряду с пыльцой березы, это основные причины обострения аллергических заболеваний (астмы, ринита, конъюнктивита и других)», — подчеркнула Фоминых.

При этом она обратила внимание, что отследить, какое растение в настоящее время пылит в разных регионах, а также уровень концентрации пыльцы в воздухе на 1 куб. м можно при помощи специальных сайтов.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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Ранее, 13 апреля, врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина призвала не заниматься самолечением поллиноза (аллергии на пыльцу растений), иначе это может вызвать перекрестную аллергию на пищевые продукты. В этом случае организм начинает реагировать не только на сам аллерген, но и на другие вещества, похожие по строению.

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