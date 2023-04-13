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Врач назвала опасное осложнение аллергии на пыльцу

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина 13 апреля рассказала об осложнениях аллергии на пыльцу растений.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что от поллиноза (аллергии на пыльцу растений) страдают до 20% россиян. В средней полосе России сезон цветения обычно начинается в апреле. Первыми зацветают кустарники, потом береза.

«Реакция на пыльцу березы — самый распространенный вид аллергии в средней полосе, в частности в Москве и Подмосковье. Цветение деревьев и кустарников заканчивается примерно в середине или конце мая. Поэтому период обострения может протекать около полутора месяцев. Затем зацветают луговые, или злаковые, травы. Сезон их цветения начинается в июне и продолжается примерно до середины июля», — объяснила Логина.

Врач призвала не заниматься лечением поллиноза, иначе это может вызвать перекрестную аллергию на пищевые продукты. В этом случае организм начинает реагировать не только на сам аллерген, но и на другие вещества, похожие на него по строению.

При аллергии на пыльцу березы и орешника может появиться реакция на свежие яблоки, груши, сливы, персики, авокадо из-за наличия косточки. Также при аллергии на пыльцу орешника может возникнуть непереносимость орехов. По словам Логиной, перекрестная пищевая аллергия сохраняется круглый год. Помимо затрудненного дыхания, першения в горле, чихания, аллергия может приводить к отеку горла, трахеи и даже анафилактическому шоку.

Как отметила врач, прием антигистаминных препаратов только снимает симптомы аллергии. Также причину поллиноза не решают и кортикостероиды. Потому что проблема заключается в нарушении функций иммунитета. Иммунные клетки, которые распознают все чужеродные антигены, проникающие в организм, начинают воспринимать пыльцу как вирусную патологию. Происходит сбой распознавательной функции этих клеток.

Логина уточнила, что аллергия на пыльцу растений полностью излечима. Для этого необходимо обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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Ранее, 9 апреля, врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала в беседе с «Известиями», что аллергии стали прогрессировать из-за среды обитания человека. Если функция иммунной системы нарушена, то развиваются тяжелые заболевания, такие как бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, аллергия на пыльцу растений и многое другое.

30 марта врач-аллерголог Елена Бобрикова предупредила, что в Москве началось цветение плесневых грибов и ольхи, а скоро начнется цветение дуба и березы. Пациентам с аллергией на пыльцу врач посоветовала на время уехать в другой регион, например, в отпуск, если есть такая возможность.

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