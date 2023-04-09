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Врач-аллерголог назвала причины прогрессирования аллергии

Врач-аллерголог Логина: аллергии стали прогрессировать из-за среды обитания человека
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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Аллергические заболевания стали активно прогрессировать в начале прошлого века, когда у человека изменилась среда обитания, став более агрессивной. Об этом рассказала 9 апреля в беседе с «Известиями» врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«На старте она (заболеваемость аллергиями. — Ред.) составляла примерно от 2 до 4% в сфере общей заболеваемости, а начиная с 70-го года прошлого века увеличилась к настоящему времени на 40–60%. Начался резкий скачок аллергических заболеваний в высокоразвитых странах, а затем аллергии распространились по всему миру», — сказала медик.

Она напомнила, что еще пять лет назад было объявлено о пандемии аллергических заболеваний, которая продолжает развиваться.

«Случилось следующее: у человека резко поменялась среда обитания, очень быстро, урбанизация, техногенные выбросы, большое количество приборов в офисе, в доме, продукты питания, которые содержат химические добавки, бесконтрольное использование лекарственных препаратов, обладающих в том числе воздействием на иммунную систему, а еще хронический эмоциональный стресс», — продолжила врач.

Она отметила, что аллергия — это, по сути, реакция иммунитета на чужеродные, но безвредные вещества или факторы.

«Аллергены — это вещества или факторы, которые являются чужеродными для нашего организма, но они безвредны: пыльца растений, продукты, микрофлора помещении. Они сами по себе в отличие от бактерий и вирусов не могут вызвать никакую реакцию у подавляющего большинства людей, но, если нарушается функция иммунной системы, именно в этом причина развития аллергических заболеваний», — пояснила специалист.

Если функция иммунной системы нарушена, то развиваются тяжелые заболевания, такие как бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница, аллергия на пыльцу растений и многое другое. Главные иммунные клетки — лимфоциты — определяют, насколько активно надо защищать организм против чужеродного фактора.

«Если происходит ситуация, когда нарушается распознавательная функция этих клеток, то есть они неадекватно оценивают опасность абсолютно безвредных аллергенов, только в этом случае возникают аллергические заболевания», — пояснила иммунолог.

Она привела пример: если лимфоциты оценили безвредную пыльцу березы как опасность, то начинают вырабатывать против молекулы аллергена защитные антитела. Они тоже безвредны, но если внутри организма встретятся с аллергеном, то могут развиться аллергия и аллергический шок внутренних органов и систем.

Пыльца столбом: пик обострения аллергии придется на начало апреля
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Сезоном обострения аллергических заболеваний Логина назвала время цветение березы. Специалист настоятельно рекомендовала обращаться аллергикам к врачам, не ожидая осложнений.

«Дело в том, что у большинства больных формируется так называемая перекрестная пищевая аллергия за счет того, что белки, пыльцы и фрукты, овощи, травы содержат похожие по структуре одинаковые аминокислоты. У лиц, страдающих аллергией на пыльцу березы, развивается непереносимость всех косточковых фруктов. Это груши, яблоки, черешня, авокадо, киви — всё, что содержит внутри косточку, и орехи», — добавила она.

Перекрестная пищевая аллергия может проявиться отеком слизистой гортани, уже опасным для жизни человека, и даже анафилактическим шоком. Заболевание надо лечить, а если возникают такие сезонные обострения следует обращаться к врачу- аллергологу.

В конце марта врач-аллерголог Елена Бобрикова предупредила, что в Москве началось цветение плесневых грибов и ольхи, а скоро начнется цветение дуба и березы. Пациентам с аллергией на пыльцу врач посоветовала на время уехать в другой регион, например в отпуск, если есть такая возможность.

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