IBA запретила Федерации бокса США участвовать в своих турнирах

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США (USA Boxing) принимать участие в своих соревнованиях. Соответствующая информация сообщается 27 апреля на официальном сайте организации.

«IBA подтверждает выход USA Boxing из состава организации. Последствиями этого решения для американской федерации станет запрет всем ее членам, включая официальных лиц, тренеров и боксеров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под эгидой организации», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что решение USA Boxing о выходе из IBA и подаче заявления на участие в альтернативную международную организацию World Boxing Association нанесло большой ущерб всем представителям Американской федерации бокса, а также лишило боксерское сообщество возможности соревноваться вместе.

Накануне USA Boxing объявила о прекращении членства в IBA. Как заявил исполнительный директор USA Boxing Майк Макэти, в начале мая планируется отправить заявку на вступление в международную федерацию World Boxing.

Решение принято из-за нежелания IBA отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях.

До этого, 1 марта, IBA возбудила дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за допуска к турнирам россиян и белорусов. Жалоба, поданная в Независимый отдел по обеспечению честности в боксе (BIIU), основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе ст. 24 «Подстрекательство к бойкоту соревнований».