Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA

Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации (IBA). Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба Олимпийского и Паралимпийского комитетов США.

Как уточнил исполнительный директор USA Boxing Майк Макэти, в начале мая планируется отправить заявку на вступление в международную федерацию World Boxing. По его словам, американская федерация открыта к сотрудничеству с другими объединениями и глобальным боксерским сообществом.

Данное решение связано с приостановкой признания IBA Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2019 году. World Boxing была создана в качестве альтернативы IBA при поддержке нескольких национальных боксерских федераций. Организация выразила намерение стать частью олимпийского движения и добиться признания МОК.

Ранее, 1 марта, IBA возбудила дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за допуска к турнирам россиян и белорусов. Жалоба, поданная в Независимый отдел по обеспечению честности в боксе (BIIU), основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе ст. 24 Дисциплинарного и этического кодекса «Подстрекательство к бойкоту соревнований».

После начала спецоперации России по защите гражданского населения Донбасса в феврале 2022 года МОК призвал спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Впоследствии, 28 марта 2023 года, исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.