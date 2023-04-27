Глава Курганской области заявил о переходе огня на завод «Курганстальмост»

Природный пожар 27 апреля перекинулся на территорию завода «Курганстальмост» в Кургане, уведомил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — написал он в своем Telegram-канале.

Пресс-служба правительства региона отметила, что в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» Кургана организована превентивная эвакуация жителей. Людей отправят в пункт временного размещения на базе загородного оздоровительного лагеря «Звездный» в Кетовском округе в 16 км от областного центра.

ЗАО «Курганстальмост» занимается изготовлением строительных конструкций и мостов.

В поселке Логоушка Кетовского района под Курганом ранее в этот день загорелись 10 домов и 20 хозяйственных построек. Позже в экстренных службах уточнили, что количество горящих домов в Логоушке выросло до 76.

В результате случившегося погиб один человек, его тело спасатели обнаружили во время тушения пожара и разбора завалов. По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтверждают местные жители.

За последние дни в России произошло несколько крупных пожаров. Так, 25 апреля пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. 26 апреля было возбуждено три уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц, причинением смерти по неосторожности и нарушением требований пожарной безопасности. Были задержаны двое подозреваемых по факту произошедшего.

Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим.

Еще один пожар произошел 25 апреля в поселке Таежный Свердловской области. Там загорелся 21 дом, 16 из которых — жилые. Спасатели эвакуировали 27 человек. На следующий день пожарные смогли локализовать пожар на площади 2,7 тыс. кв. м.

Кроме того, спасатели боролись с огнем в поселках Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс.