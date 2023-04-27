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Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
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Экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 млрд куб. м до 50. Такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта, с которым ознакомились «Известия». Геополитические условия и санкции привели к значительным изменениям на энергетических рынках, говорится в документе.

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«Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, что в случае с газом сделать тяжелее, чем с нефтью, в связи с привязкой поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре», — говорится в протоколе.

Отгрузка снижалась в течение всего 2022-го по мере потери разных маршрутов, и сейчас их объем примерно соответствует объему экспорта октября–декабря прошлого года, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Как писали «Известия», в 2022-м на фоне боевых действий на Украине постепенно перекрывались поставки сырья из России в Европу. «Северный поток» был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу «Ямал – Европа» не осуществляется из-за российских контрсанкций, а «Северный поток – 2» так и не запустили в эксплуатацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трубный вопрос: российский экспорт газа может упасть вдвое в 2023 году

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