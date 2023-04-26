Минобороны сообщило о катапультировании пилотов разбившегося МиГ-31

Два пилота истребителя-перехватчика МиГ-31 катапультировались при его крушении, сообщило в среду, 26 апреля, Минобороны РФ.

«Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказали в министрестве.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение ранее в этот день в Мурманской области в районе Мончегорска. Отмечается, что самолет разбился в безлюдном месте.

МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.