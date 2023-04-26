Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области

Истребитель МиГ-31 26 апреля потерпел крушение в Мурманской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. Пилоты успели катапультироваться.

«Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — указали в ведомстве.

Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового учебного полета. Сообщается, что инцидент произошел примерно в 12 км от Мончегорска в районе дачного поселка Риж-Губа.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он может развивать скорость более 2 М (скорость звука. — Ред.) и используется для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Этот истребитель имеет возможность вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.