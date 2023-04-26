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Число сгоревших домов на Урале выросло почти до 200

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Свердловской области в результате пожара сгорело почти 200 домов. Об этом 26 апреля сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — сообщил источник.

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Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.

Также в поселке Таежный загорелся 21 дом, из которых в 16 проживали люди. 27 человек эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения.

Как сообщал источник «Известий», в результате возгорания погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, накануне происшествия мужчине исполнилось 62 года.

26 апреля было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в Свердловской области в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности. Также сообщалось, что из-за возгорания без крова остались около 660 человек.

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