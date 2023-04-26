США готовятся к афганскому сценарию на Украине. Об этом 25 апреля заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Таким образом он прокомментировал статью газеты Politico о том, что Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности. По информации издания, аналогичное сообщение в 2021 году получил бывший президент Афганистана Ашраф Гани незадолго до падения Кабула.

«Какая безнравственность. Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь готовится к афганскому сценарию на Украине», — написал Барака в своем Twitter-аккаунте.

Накануне газета The New York Times написала, что в случае провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

В этот же день Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 24 апреля руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

22 апреля бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины ждут проблемы в случае провала контрнаступления. По его словам, в связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову 20 апреля написал, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

Тогда же газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что планируемое контрнаступление ВСУ провалится. По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, руководство страны обеспокоено, что неудачное контрнаступление может побудить западных союзников подтолкнуть страну к началу переговоров с Москвой.

15 марта Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.