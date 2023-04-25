График зарплат в мае 2023: в какие числа выплатят деньги за апрель
Майские праздники неизбежно вносят коррективы в график зарплат — ведь к выходным дням добавляются дополнительные. Как устроен механизм переноса выплат в праздничные дни и кто получит зарплату раньше — читайте в материале «Известий».
Когда зарплата за апрель 2023
Зарплату работники получают по истечении трудового месяца. Как правило, для выплаты установлена фиксированная дата. Однако если это число совпадает с выходным или праздничным днем, официально трудоустроенный сотрудник должен получить заработанные деньги заблаговременно.
Так, в мае общегосударственными праздниками являются День весны и труда, 1 мая, и День победы, 9 мая. Предшествующий ему день, 8 мая, также объявлен выходным. Кроме того, на субботу и воскресенье приходятся 6 и 7 мая. Поэтому все работники, у которых упомянутые даты являются выходными, получат зарплату раньше обычного.
Какого числа зарплата придет в мае в связи с выходными в России
Тем сотрудникам, у которых расчетным днем является 1 число, зарплата придет еще в апреле, 28 числа, поскольку 29 и 30 апреля приходятся на традиционные выходные.
Если же работнику перечисляют зарплату 6,7, 8 или 9 числа, то в мае деньги он получит вместе с теми, кому средства обычно приходят 5 числа.
Изменения из-за майских праздников затронут и график выплаты пенсий — обо всех сдвигах и изменениях можно узнать в отдельном материале «Известий».
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, как будет рассчитываться зарплата в мае с учетом праздников.