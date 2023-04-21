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Россиянам напомнили о способе начисления зарплаты в мае

Эксперт Ветерков: зарплата получающих оклад работников не будет уменьшен из-за выходных в мае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В этом году майские праздники подразумевают выходные 29, 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8, 9 мая. Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», как в мае будет начисляться зарплата.

Прежде всего специалист указал, что, несмотря на большое количество нерабочих дней, период с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая должны быть оплачены по нормам, установленным статьей 153 ТК РФ.

«У некоторых работников заработная плата состоит из оклада и премии. Поэтому стоит помнить, что премиальная часть является не гарантированной выплатой и выдается только за достижение определенных показателей в соответствии с установленной системой оплаты труда. Заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных. Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у сотрудника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше», — подчеркнул эксперт.

Говоря о сотрудниках, которые получают зарплату, исходя из фактически отработанных часов (сдельная оплата труда, почасовая тарифная ставка), Ветерков заметил, что для них майские выплаты должны быть меньше, так как отработают они меньше из-за дополнительных выходных. Но, согласно Трудовому кодексу, закон обязывает работодателя выплачивать таким работникам особое денежное вознаграждение за праздничные дни, но его размер компания устанавливает сама.

«Еще не стоит забывать, что Минтруд обязует выплачивать заработную плату за первую часть месяца (аванс), исходя из фактически отработанного сотрудником времени. В мае в первой половине месяца много нерабочих дней, поэтому аванс будет меньше, чем работник получает в обычный месяц. Стоит об этом помнить, распределяя бюджет на месяц», — уточнил Ветерков.

Если работник привлекается к работе в праздники, компания должна оплатить ему эти дни в двойном размере. Это касается обычных служащих, которые получают оклад, работников на сдельной и почасовой занятости.

«Есть сложности с теми, кто трудится по сменному графику. Если по графику смена сотрудника выпадает на праздники, он получит за рабочий день свою стандартную оплату. А вот если он не должен был работать в свой выходной, но его пришлось привлечь, тогда зарплата будет больше», — заключил специалист.

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Опрос Webbankir, результаты которого были опубликованы 19 апреля, показал, что более половины россиян хотели бы продлить майские праздники за счет новогодних каникул.

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