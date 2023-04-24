График выплаты пособий и пенсий на май 2023: как и когда перечислят деньги

В связи с грядущими общегосударственными праздниками график выплаты пенсий и социальных пособий россиянам в мае изменится — многие граждане получат деньги раньше обычного. Некоторым получателям пенсия придет еще в апреле. Как рассчитать дату выплаты — читайте в материале «Известий».

График выплат пенсий в мае 2023 изменился

В 2023 году праздничными днями считаются 1, 8 и 9 мая. Первый день месяца — это День весны и труда, а 9 мая Россия и страны СНГ празднуют День победы. Также 6 и 7 мая совпадают с субботой и воскресеньем.

По закону, если традиционная дата выплаты пенсий совпадает с выходным или праздничным днем, то деньги перечисляют заблаговременно. Таким образом, в мае 2023 года многие россияне получат пенсии заранее.

Когда придет пенсия за апрель 2023 года

Таким образом, те, кто обычно получает пенсию 1 мая, получат ее 28 апреля, поскольку 29 и 30 апреля совпадают с выходными. Выплаты 6,7,8 и 9 мая переносятся на 5 мая.

При этом 2,3,4 и 5 мая выплаты будут осуществляться в обычном режиме. Более подробную информацию получатель пенсии может уточнить в банке или в Социальном фонде.

Ранее «Известия» объяснили, как будет производиться начисление заработных плат в связи с майскими праздниками и изменится ли размер выплат.